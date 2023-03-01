Seznam společností
O'Reilly Media
O'Reilly Media Platy

Platy ve společnosti O'Reilly Media se pohybují od $115,150 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $175,096 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti O'Reilly Media. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $139K
Datový vědec
$115K
Produktový designér
$129K

Produktový manažer
$175K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti O'Reilly Media je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $175,096. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti O'Reilly Media je $134,175.

