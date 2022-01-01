Seznam společností
OneTrust Platy

Platy ve společnosti OneTrust se pohybují od $11,914 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $323,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti OneTrust. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Softwarový inženýr
Median $190K
Manažer softwarového inženýrství
Median $323K
Produktový designér
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Účetní
$69.7K
Korporátní rozvoj
$232K
Zákaznický servis
$117K
Zákaznický úspěch
$62.5K
Informační technolog (IT)
$72.9K
Manažerský konzultant
$63.2K
Marketing
$224K
Marketingové operace
$90.5K
Projektový manažer
Median $135K
Personalista
$11.9K
Prodej
$159K
Obchodní inženýr
$121K
Technický account manažer
$97.5K
Technický programový manažer
$112K
Rizikový kapitalista
$62.3K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti OneTrust podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti OneTrust je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $323,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti OneTrust je $106,218.

Další zdroje

