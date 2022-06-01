Seznam společností
OneMain Financial
OneMain Financial Platy

Platy ve společnosti OneMain Financial se pohybují od $80,400 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $211,050 pro pozici Finanční analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti OneMain Financial. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Produktový manažer
Median $127K
Datový vědec
Median $150K
Softwarový inženýr
Median $86.8K

Obchodní analytik
$80.4K
Korporátní rozvoj
$101K
Datový analytik
$85.4K
Finanční analytik
$211K
Časté dotazy

Další zdroje