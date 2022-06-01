Seznam společností
OneMagnify
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

OneMagnify Platy

Platy ve společnosti OneMagnify se pohybují od $69,650 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $115,000 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti OneMagnify. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Datový analytik
Median $115K
Obchodní analytik
$106K
Datový analytik
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softwarový inženýr
$106K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti OneMagnify je Datový analytik s roční celkovou odměnou $115,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti OneMagnify je $106,149.

Další zdroje

