OMERS Private Equity Platy

Rozsah platů OMERS Private Equity se pohybuje od $60,300 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $143,503 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti OMERS Private Equity. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Administrativní asistent
$62.2K
Datový vědec
$112K
Finanční analytik
$60.3K

Marketing
$96.5K
Softwarový inženýr
$75.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$144K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti OMERS Private Equity je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $143,503. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti OMERS Private Equity je $85,853.

