Adresář Společností
Omega Healthcare
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Omega Healthcare Platy

Rozsah platů Omega Healthcare se pohybuje od $2,229 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $16,535 pro Grafický designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Omega Healthcare. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Zákaznický servis
$2.3K
Grafický designér
$16.5K
Lidské zdroje
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Omega Healthcare je Grafický designér at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $16,535. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Omega Healthcare je $2,270.

Doporučené práce

    Pro Omega Healthcare nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje