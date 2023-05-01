Adresář Společností
OM1
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

OM1 Platy

Rozsah platů OM1 se pohybuje od $140,000 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $172,860 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti OM1. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $140K
Datový vědec
$168K
Manažer programu
$168K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vedoucí softwarového inženýrství
$173K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti OM1 je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $172,860. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti OM1 je $168,199.

Doporučené práce

    Pro OM1 nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Tesla
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Flipkart
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje