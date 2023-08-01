Adresář Společností
Olympus
Olympus Platy

Rozsah platů Olympus se pohybuje od $54,150 v celkové kompenzaci ročně pro Hardwarový inženýr na spodním konci do $188,438 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Olympus. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $130K
Účetní
$72.4K
Biomedicínský inženýr
$99.5K

Datový analytik
$104K
Hardwarový inženýr
$54.2K
Marketing
$180K
Strojní inženýr
$97.5K
Produktový designér
$188K
Produktový manažer
$93.6K
Prodej
$157K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Olympus je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $188,438. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Olympus je $101,696.

