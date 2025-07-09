Seznam společností
Olam
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Olam Platy

Platy ve společnosti Olam se pohybují od $24,460 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $179,100 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Olam. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Účetní
$24.5K
Řídicí inženýr
$101K
Investiční bankéř
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektový manažer
$179K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Olam je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $179,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Olam je $110,389.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Olam

Související společnosti

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje