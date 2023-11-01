Seznam společností
NZ Transport Agency
NZ Transport Agency Platy

Mediánový plat společnosti NZ Transport Agency činí $71,740 pro pozici Datový analytik . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NZ Transport Agency. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Datový analytik
$71.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti NZ Transport Agency je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $71,740. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NZ Transport Agency je $71,740.

