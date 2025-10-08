Seznam společností
Nuro
Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Nuro se pohybuje od $194K year pro L3 do $364K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $272K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nuro. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
(Začátečnická úroveň)
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Nuro podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Nuro in United States představuje roční celkovou odměnu $510,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nuro pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in United States je $243,000.

