Novartis Platy

Platy ve společnosti Novartis se pohybují od $2,460 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $540,000 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Novartis. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Datový vědec
Median $150K
Datový analytik
Median $10.1K
Softwarový inženýr
Median $125K

Manažer datové vědy
Median $31.5K
Obchodní rozvoj
Median $540K
Architekt řešení
Median $79.4K
Strojní inženýr
Median $100K
Účetní
$2.5K
Administrativní asistent
$14.7K
Biomedicínský inženýr
$229K
Obchodní operace
$24.4K
Manažer obchodních operací
$269K
Obchodní analytik
$75.3K
Zákaznické služby
$79.6K
Finanční analytik
$122K
Lidské zdroje
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Manažerský konzultant
$281K
Marketingové operace
$26.8K
Manažer produktového designu
$64.3K
Produktový manažer
$94.7K
Programový manažer
$125K
Projektový manažer
$24.9K
Prodej
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Manažer softwarového inženýrství
$163K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Novartis je Obchodní rozvoj s roční celkovou odměnou $540,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Novartis je $97,354.

