Novant Health
Novant Health Platy

Platy ve společnosti Novant Health se pohybují od $44,845 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $148,852 pro pozici Datový vědec na horním konci.

Zákaznické služby
$46.4K
Datový vědec
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Novant Health je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $148,852. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Novant Health je $46,365.

Další zdroje