Nova Credit
Nova Credit Platy

Platy ve společnosti Nova Credit se pohybují od $110,550 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $174,125 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Nova Credit. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Softwarový inženýr
Median $135K
Datový vědec
$113K
Právní
$143K

Marketing
$156K
Produktový manažer
$174K
Personalista
$111K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Nova Credit je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $174,125. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Další zdroje