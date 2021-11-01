Seznam společností
NOV Platy

Platy ve společnosti NOV se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $208,035 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NOV. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Datový vědec
Median $82.5K
Softwarový inženýr
Median $94.5K
Architekt řešení
Median $149K

Obchodní rozvoj
$191K
Operace zákaznických služeb
$50.3K
Manažer datové vědy
$208K
Produktový designér
$109K
Produktový manažer
$136K
Projektový manažer
$96.9K
Obchodní inženýr
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti NOV je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $208,035. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NOV je $109,450.

Další zdroje