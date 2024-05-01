Seznam společností
Nous Platy

Platy ve společnosti Nous se pohybují od $14,634 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní rozvoj na dolním konci až po $96,515 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Nous. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Obchodní rozvoj
$14.6K
Manažerský konzultant
$63.6K
Marketing
$60.4K

Softwarový inženýr
$96.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Nous je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $96,515. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nous je $62,009.

Další zdroje