Notion Platy

Platy ve společnosti Notion se pohybují od $69,964 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $531,500 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Notion. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Softwarový inženýr
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $186K
Produktový designér
Median $440K

Produktový manažer
Median $395K
Prodej
Median $230K
Účetní
$90.5K
Manažer obchodních operací
$226K
Obchodní analytik
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Lidské zdroje
$70K
Marketing
$175K
Programový manažer
$187K
Personalista
$209K
Manažer softwarového inženýrství
$128K
Celková odměna
$186K
UX výzkumník
$170K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Notion podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

10 years post-termination exercise window.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Notion je Softwarový inženýr at the L4 level s roční celkovou odměnou $531,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Notion je $202,475.

Další zdroje