Seznam společností
Notable Health
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Notable Health Platy

Platy ve společnosti Notable Health se pohybují od $109,450 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $280,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Notable Health. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $150K
Manažer softwarového inženýrství
Median $280K
Datový analytik
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Marketing
$171K
Produktový manažer
$151K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Notable Health je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $280,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Notable Health je $150,750.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Notable Health

Související společnosti

  • SoFi
  • DoorDash
  • Apple
  • Roblox
  • Databricks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje