Seznam společností
NortonLifeLock
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

NortonLifeLock Platy

Platy ve společnosti NortonLifeLock se pohybují od $21,883 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $273,360 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NortonLifeLock. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $200K
Obchodní analytik
$157K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Obchodní rozvoj
$159K
Zákaznické služby
$194K
Manažer datové vědy
$233K
Datový vědec
$71.8K
Finanční analytik
$141K
Marketing
$189K
Marketingové operace
$85.4K
Produktový designér
Median $109K
Programový manažer
$273K
Projektový manažer
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manažer softwarového inženýrství
$152K
Architekt řešení
$239K
Technický programový manažer
$209K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

30%

ROK 1

30%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti NortonLifeLock podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 30% nabývá v 1st-ROK (30.00% ročně)

  • 30% nabývá v 2nd-ROK (30.00% ročně)

  • 40% nabývá v 3rd-ROK (40.00% ročně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti NortonLifeLock je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $273,360. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NortonLifeLock je $154,087.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro NortonLifeLock

Související společnosti

  • Microsoft
  • Oracle
  • SoFi
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje