Northwestern University
Northwestern University Platy

Platy ve společnosti Northwestern University se pohybují od $32,401 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $502,500 pro pozici Lékař na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Northwestern University. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $80K

Full-Stack softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Datový vědec
Median $62K
Strojní inženýr
Median $40K

Zákaznické služby
Median $33.3K
Materiálový inženýr
Median $45K
Projektový manažer
Median $80K
Biomedicínský inženýr
$58.1K
Obchodní analytik
$101K
Obchodní rozvoj
$83.7K
Operace zákaznických služeb
$32.4K
Datový analytik
$74.4K
IT specialista
$85.6K
Lékař
$503K
Produktový manažer
$89.6K
UX výzkumník
$140K
Časté dotazy

በNorthwestern University ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Lékař at the Common Range Average level ነው የ$502,500 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በNorthwestern University የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $80,000 ነው።

