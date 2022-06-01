Seznam společností
Nortal Platy

Platy ve společnosti Nortal se pohybují od $38,904 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $121,605 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Nortal. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $78K
Datový vědec
$77.3K
Lidské zdroje
$122K

Projektový manažer
$41.3K
Personalista
$38.9K
Architekt řešení
$81.9K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Nortal is Lidské zdroje at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,605. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nortal is $77,644.

