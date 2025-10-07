Seznam společností
Nord Security
Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in Germany ve společnosti Nord Security činí celkem €87.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nord Security. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Celkem za rok
€87.5K
Pozice
Senior
Základní
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Nord Security?

€142K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Nord Security in Germany představuje roční celkovou odměnu €95,251. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nord Security pro pozici Backend softwarový inženýr in Germany je €86,093.

