  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

  • Greater Dubai Area

Noon Backend softwarový inženýr Platy v Greater Dubai Area

Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in Greater Dubai Area ve společnosti Noon činí celkem AED 276K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Noon. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Celkem za rok
AED 276K
Pozice
SDE 2
Základní
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
AED 588K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Noon in Greater Dubai Area představuje roční celkovou odměnu AED 408,034. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Noon pro pozici Backend softwarový inženýr in Greater Dubai Area je AED 300,073.

