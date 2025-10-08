Seznam společností
Noon
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

  • Egypt

Noon Backend softwarový inženýr Platy v Egypt

Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in Egypt ve společnosti Noon činí celkem EGP 1.25M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Noon. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Celkem za rok
EGP 1.25M
Pozice
L1
Základní
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Noon?

EGP 7.92M

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Noon in Egypt představuje roční celkovou odměnu EGP 1,251,828. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Noon pro pozici Backend softwarový inženýr in Egypt je EGP 1,246,946.

