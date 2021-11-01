Seznam společností
Ninja Van
Platy ve společnosti Ninja Van se pohybují od $39,960 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $145,972 pro pozici Korporátní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ninja Van. Naposledy aktualizováno: 11/24/2025

Produktový designér
Median $48.3K
Obchodní analytik
$44K
Korporátní rozvoj
$146K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Marketing
$49.9K
Produktový manažer
$41.1K
Softwarový inženýr
$40K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ninja Van je Korporátní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $145,972. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ninja Van je $46,161.

