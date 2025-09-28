Seznam společností
Nikola Motor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

Nikola Motor Strojní inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in United States ve společnosti Nikola Motor činí celkem $140K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nikola Motor. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Celkem za rok
$140K
Pozice
Senior
Základní
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Nikola Motor?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Strojní inženýr at Nikola Motor in United States sits at a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nikola Motor for the Strojní inženýr role in United States is $140,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Nikola Motor

Související společnosti

  • Tenneco
  • Berkshire Hathaway
  • Capital One
  • Red Hat
  • Macy's
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje