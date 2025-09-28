Seznam společností
Nihon Kohden America
Nihon Kohden America Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Nihon Kohden America se pohybuje od $127K do $177K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nihon Kohden America. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$137K - $159K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$127K$137K$159K$177K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Jaké jsou kariérní úrovně u Nihon Kohden America?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Nihon Kohden America in United States představuje roční celkovou odměnu $177,310. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nihon Kohden America pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $126,650.

