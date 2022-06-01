Seznam společností
NielsenIQ
NielsenIQ Platy

Platy ve společnosti NielsenIQ se pohybují od $15,060 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $393,838 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NielsenIQ. Naposledy aktualizováno: 11/24/2025

Softwarový inženýr
Median $15.1K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
Median $132K
Produktový manažer
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Architekt řešení
Median $24.3K
Obchodní rozvoj
$95.8K
Zákaznický servis
$24.4K
Zákaznický úspěch
$72.8K
Datový analytik
$21.8K
Manažer datové vědy
$154K
Informační technolog (IT)
$101K
Manažerský konzultant
$97.5K
Marketing
$75.3K
Produktový designér
$147K
Programový manažer
$56.6K
Projektový manažer
$101K
Prodej
$394K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$52K
Manažer softwarového inženýrství
$152K
Technický programový manažer
$56.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti NielsenIQ je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $393,838. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NielsenIQ je $95,787.

Další zdroje

