Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Nielsen se pohybuje od ₹1.72M year pro Software Engineer do ₹6.7M year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.27M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nielsen. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
