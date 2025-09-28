Seznam společností
Nielsen
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Nielsen Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Nielsen se pohybuje od ₹1.72M year pro Software Engineer do ₹6.7M year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.27M. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Nielsen?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Nielsen in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,700,199. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nielsen pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹2,270,310.

Další zdroje