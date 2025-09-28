Seznam společností
Nielsen
Nielsen Prodej Platy

Mediánový kompenzační balíček Prodej in United States ve společnosti Nielsen činí celkem $140K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nielsen. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Nielsen
Account Manager
New York, NY
Celkem za rok
$140K
Pozice
L3
Základní
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Nielsen?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Nielsen in United States představuje roční celkovou odměnu $150,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nielsen pro pozici Prodej in United States je $100,000.

