Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Nielsen se pohybuje od $173K year pro Senior Product Manager do $189K year pro Director. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $174K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nielsen. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
