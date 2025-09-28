Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti Nielsen se pohybuje od $111K year pro Data Scientist do $122K year pro Senior Data Scientist. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $115K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Nielsen. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
