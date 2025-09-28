Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti NICE se pohybuje od $92.3K year pro Software Engineer do $218K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $128K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NICE. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
