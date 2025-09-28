Seznam společností
NICE
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

NICE Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in Israel ve společnosti NICE činí ₪119K year pro Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in Israel činí celkem ₪112K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NICE. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti NICE in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪130,243. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NICE pro pozici Produktový manažer in Israel je ₪115,856.

