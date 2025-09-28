Kompenzace Produktový manažer in Israel ve společnosti NICE činí ₪119K year pro Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in Israel činí celkem ₪112K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NICE. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
