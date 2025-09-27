Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti nference se pohybuje od ₹2.18M year pro Software Engineer do ₹5.55M year pro Staff Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.94M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti nference. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
