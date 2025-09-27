Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti NextRoll se pohybuje od $155K year pro EIC2 do $190K year pro EIC3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $180K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NextRoll. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
