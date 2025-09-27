Seznam společností
Next Matter
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Next Matter Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Ireland ve společnosti Next Matter činí celkem €122K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Next Matter. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Celkem za rok
€122K
Pozice
hidden
Základní
€122K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Next Matter?

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Next Matter in Ireland představuje roční celkovou odměnu €148,617. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Next Matter pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Ireland je €121,538.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Next Matter

Související společnosti

  • Tesla
  • Facebook
  • Stripe
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje