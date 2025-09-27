Seznam společností
Next Insurance
Next Insurance Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Israel ve společnosti Next Insurance činí celkem ₪592K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Next Insurance. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Celkem za rok
₪592K
Pozice
M2
Základní
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
14 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Next Insurance?

₪562K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Next Insurance podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Next Insurance in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪785,791. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Next Insurance pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Israel je ₪591,835.

