Next Insurance
Next Insurance Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Israel ve společnosti Next Insurance se pohybuje od ₪290K do ₪423K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Next Insurance. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Průměrná celková kompenzace

₪333K - ₪380K
Israel
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₪290K₪333K₪380K₪423K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

₪562K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Next Insurance podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Next Insurance in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪422,799. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Next Insurance pro pozici Lidské zdroje in Israel je ₪290,226.

