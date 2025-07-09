Seznam společností
Newgen Software
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Newgen Software Platy

Platy ve společnosti Newgen Software se pohybují od $8,425 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $30,571 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Newgen Software. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $12.6K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$16K
Datový vědec
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový designér
$8.4K
Produktový manažer
$30.6K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Newgen Software jest Produktový manažer at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $30,571. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Newgen Software wynosi $13,824.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Newgen Software

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Uber
  • Spotify
  • Amazon
  • PayPal
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje