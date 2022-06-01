Newfold Digital Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Newfold Digital se pohybují od $19,127 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $171,353 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Newfold Digital. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $19.1K

Backend softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Manažer softwarového inženýrství
Median $50.8K
Datový analytik
$83.3K

IT specialista
$109K
Produktový manažer
$55.9K
Projektový manažer
$53.8K
Prodej
$63.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$132K
Architekt řešení
$171K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Newfold Digital je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $171,353. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Newfold Digital je $63,700.

