New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Platy

Platy ve společnosti New Jersey Institute of Technology se pohybují od $31,044 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $135,320 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti New Jersey Institute of Technology. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $83.2K
Administrativní asistent
$31K
Datový analytik
$42.4K

Programový manažer
$135K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti New Jersey Institute of Technology je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $135,320. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti New Jersey Institute of Technology je $62,816.

