Seznam společností
New Jersey Community Capital
    • O společnosti

    NJ Community Capital is a financial institution that invests strategically in communities to help them thrive. They focus on community development and use their knowledge to make informed investments.

    http://www.newjerseycommunitycapital.org
    Webová stránka
    1987
    Rok založení
    126
    Počet zaměstnanců
    Sídlo společnosti

    Další zdroje