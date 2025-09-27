Seznam společností
Neogrid
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Neogrid Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti Neogrid činí celkem R$80.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Neogrid. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$80.8K
Pozice
hidden
Základní
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Neogrid?

R$887K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Neogrid in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$153,752. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Neogrid pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$80,762.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Neogrid

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Snap
  • Spotify
  • Coinbase
  • SoFi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje