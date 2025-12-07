Seznam společností
Needham
Needham Investiční bankéř Platy

Průměrná celková kompenzace Investiční bankéř in United States ve společnosti Needham se pohybuje od $112K do $159K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Needham. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$127K - $144K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$112K$127K$144K$159K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Needham?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Investiční bankéř ve společnosti Needham in United States představuje roční celkovou odměnu $159,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Needham pro pozici Investiční bankéř in United States je $112,050.

