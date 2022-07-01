Seznam společností
Nearpod
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Nearpod Platy

Platy ve společnosti Nearpod se pohybují od $83,300 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $163,710 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Nearpod. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Zákaznické služby
$83.3K
Datový vědec
$131K
Softwarový inženýr
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Nearpod je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $163,710. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Nearpod je $130,650.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Nearpod

Související společnosti

  • Toptal
  • DealerOn
  • Index Exchange
  • Housecall Pro
  • Juniper Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje