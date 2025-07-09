Seznam společností
NDA Platy

Platy ve společnosti NDA se pohybují od $11,637 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $125,372 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NDA. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Obchodní analytik
$56K
Datový analytik
$16.4K
Lidské zdroje
$20.5K

IT specialista
$13.7K
Marketing
$82.5K
Produktový designér
$11.6K
Produktový manažer
$54.8K
Projektový manažer
$50.3K
Prodej
$17.8K
Softwarový inženýr
$22.3K

Backend softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
$125K
Architekt řešení
$89.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti NDA je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $125,372. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NDA je $36,300.

