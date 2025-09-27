Seznam společností
NCTech Imaging
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

NCTech Imaging Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti NCTech Imaging činí celkem £29.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NCTech Imaging. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
company icon
NCTech Imaging
Embedded Systems Software Developer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Celkem za rok
£29.3K
Pozice
Entry Level
Základní
£29.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u NCTech Imaging?

£121K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti NCTech Imaging in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £37,759. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NCTech Imaging pro pozici Softwarový inženýr in United Kingdom je £29,348.

