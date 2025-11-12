Seznam společností
National University of Singapore
National University of Singapore AI výzkumník Platy v Singapore

Mediánový kompenzační balíček AI výzkumník in Singapore ve společnosti National University of Singapore činí celkem SGD 69.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti National University of Singapore. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Mediánový balíček
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 69.6K
Pozice
hidden
Základní
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici AI výzkumník ve společnosti National University of Singapore in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 103,378. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti National University of Singapore pro pozici AI výzkumník in Singapore je SGD 69,600.

