Seznam společností
Multiverse
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Multiverse Platy

Platy ve společnosti Multiverse se pohybují od $70,569 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $296,082 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Multiverse. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $115K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $78.6K
Obchodní analytik
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datový vědec
$70.6K
Lidské zdroje
$131K
Marketing
$76.6K
Produktový manažer
Median $87.4K
Personalista
$163K
Prodej
$296K
Manažer softwarového inženýrství
$153K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Multiverse je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $296,082. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Multiverse je $123,016.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Multiverse

Související společnosti

  • Netflix
  • Microsoft
  • Roblox
  • Uber
  • Spotify
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje